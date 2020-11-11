Крымчане об эпидемии: «Коек нет, лекарств нет»

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За 10 ноября власти Крыма зарегистрировали 207 случаев коронавирусной инфекции. При этом глава местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила о росте смертности: по ее данным, за последние две недели зафиксировано 49 летальных случаев, и их стало больше в возрастной группе от 50 до 64 лет.

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил телеканалу «Крым 24», что всего в больницах Крыма осталось около 200 свободных мест для пациентов с коронавирусной инфекцией и что нехватки медикаментов и расходных материалов не наблюдается.

Однако крымчане в соцсетях жалуются и на невозможность госпитализации, и на дефицит лекарств.

Крымчанка Майе Бекирова (имя изменено) рассказала, что попасть в больницу с COVID-19 крайне сложно, равно как и найти препараты для лечения на дому.

– Мы с мамой переболели коронавирусом в сентябре. Сначала думали, что это просто простуда, но потом сделали компьютерную томографию и увидели, что у нас развилась пневмония. Маме уже под 70, у нее процент поражения легких был высокий – 50%, а у меня 25%. Мы попали с ней в одну палату по знакомству – у нас родственница работала в больнице. Маме было тяжело, но мы справились, я очень благодарна медикам. Получается, что как раз когда мы выписались, поток заболевших стал резко нарастать. Сейчас очень много потерь, пожилые люди умирают. Огромное количество лечится на дому, потому что в больницу попасть невозможно, в самом Симферополе койку не найдешь. При этом медикаментов для лечения пневмонии просто нет. У меня начались осложнения, врач прописал «Метипред» в таблетках, но я не могла его найти. Обнаружила последнюю баночку в аптеке на окраине города.

По наблюдениям Майе Бекировой, крымчане расспрашивают друг друга о лекарствах в соцсетях и обмениваются их остатками после перенесенной болезни.

– Я лично знаю девочек-волонтеров из числа крымских татар, которые ищут медикаменты для других, а одна крымская газета обвинила их в том, что они якобы зарабатывают на этом деньги. То есть это последняя ниточка, которая могла бы кому-то помочь – но девочек просто обливают грязью. Так и эта возможность отпала.

О своем опыте лечения написала крымчанка Ирина, которая не пожелала приводить свое полное имя:

«Бахчисарайский район входит в тройку с высокими показателями ковида. Но у нас «все хорошо». Вопросы бесполезны. Врачей безумно жаль. В конце сентября старшая дочка заразилась в классе ковидом, я решила, что ОРВИ, три дня высокая температура. Следом заболела младшая. Так как в школе администрация не распространялась про случаи ковида в начальных и средни классах, я даже не знала, что дети уже активно болеют и переносят инфекцию. Следом за дочками заболели я и моя мама. Высокая температура 39 градусов в течение нескольких дней, дикая слабость, тошнота. Обратились в поликлинику (как смогли доползти), сказали, врач не придет по вызову, приходите в больницу. Это при том, что предписание гласит сидеть дома и ждать врача. Терапевтов из местной больницы отправили работать в ковидные госпитали, прислали вместо них девочку молодую, полагаю, интерна».

По словам Ирины, ей и матери выписали антибиотики, а рентген легких назначили только спустя 12 дней после начала болезни:

«И там двусторонняя пневмония. Сами нашли медсестру, которая делала нам уколы и маме капельницы. Все-таки тест мы сделали через 10 дней с начала заболевания. И спустя 10 дней пришел отрицательный результат. На мой вопрос: «Почему при двусторонней пневмонии у меня отрицательный тест?» – врач ответила: «Бред, вы явно переболели ковидом». Никаких бесплатных лекарств. Никто, конечно, ничего не выписывал. Так как маме 60 лет, я волновалась, не отвезти ли ее в больницу? У нее были приступы, было трудно дышать. Но никто никуда не увозит, мест просто нет. Лечились ингаляциями, слава богу, было чем и как. К слову, девочка-врач выписывала мне ковидные лекарства, которые Минздрав по рекомендациям ВОЗ исключил на тот момент. К счастью, их нет в аптеках. Мы с момента заболевания ушли на самоизоляцию. Ребенку я оформила домашнее обучение, конечно. Класс только после этого на карантин закрыли на неделю».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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