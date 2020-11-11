Количество выявленных поддельных купюр снизилось в Крыму

Специалисты Центробанка в июле-сентябре текущего года выявили в Крыму 70 поддельных купюр.

Это на 11 купюр меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает пресс-служба отделения по Республики Крым Южного главного управления ЦБ.

«Чаще всего встречались поддельные банкноты номиналами 5000 рублей (46 штук), 1000 рублей (12 штук) и 2000 рублей (11 штук). Меньше всего выявлено фальшивых 500-рублевых банкнот (1 штука)», – говорится в сообщении.

По словам управляющей крымского отделения Центробанка Ирины Яблучанской, если купюра вызывает сомнения в подлинности, не следует использовать ее при дальнейших расчетах. «Если у вас возникли опасения относительно подлинности банкноты, ее можно отнести на бесплатную экспертизу в любое отделение коммерческого банка в вашем городе или районе. В случае сомнений в ее достоверности, банкноту обязательно направят в Банк России на экспертизу», – пояснила она.

В середине октября крымские полицейские задержали двух фальшивомонетчиков из Москвы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей. Налоговые потери Крыма от коронавируса составили 1,7 миллиарда рублей. Больше всего бюджет республики не получил налога на прибыль организаций — 1,6 миллиарда рублей.

Доходы бюджета Крыма снизились из-за COVID. Собственные доходы бюджета Республики Крым уменьшились за 10 месяцев текущего года почти на 2%.

Власти Крыма отменят на два года налоги для некоторых категорий ИП. Власти Крыма намерены освободить на два года от налога ряд категорий индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту.

В Крыму могут ограничить переводы с карт пенсионеров. Лимит в 10 тысяч рублей планируется установить на онлайн-операции.