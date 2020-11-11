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Происшествия

Количество выявленных поддельных купюр снизилось в Крыму

14:12 среда, 11 ноября 2020

Специалисты Центробанка в июле-сентябре текущего года выявили в Крыму 70 поддельных купюр.

Это на 11 купюр меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает пресс-служба отделения по Республики Крым Южного главного управления ЦБ.

«Чаще всего встречались поддельные банкноты номиналами 5000 рублей (46 штук), 1000 рублей (12 штук) и 2000 рублей (11 штук). Меньше всего выявлено фальшивых 500-рублевых банкнот (1 штука)», – говорится в сообщении.

По словам управляющей крымского отделения Центробанка Ирины Яблучанской, если купюра вызывает сомнения в подлинности, не следует использовать ее при дальнейших расчетах. «Если у вас возникли опасения относительно подлинности банкноты, ее можно отнести на бесплатную экспертизу в любое отделение коммерческого банка в вашем городе или районе. В случае сомнений в ее достоверности, банкноту обязательно направят в Банк России на экспертизу», – пояснила она.

В середине октября крымские полицейские задержали двух фальшивомонетчиков из Москвы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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