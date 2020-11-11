Какой сегодня праздник 11 ноября

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Сегодня, 11 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международная неделя науки и мира (International Week of Science and Peace)

В декабре 1988 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая официально обозначила сроки проведения Международной недели науки и мира. С тех пор это событие празднуется в течение той недели, на которую приходится 11 ноября.

Ежегодное проведение Международной недели науки и мира представляет собой важный вклад в установление мира. Неделя способствует более широкому научному обмену по теме, имеющей важное значение для всех, а также расширяет осведомленность общественности о взаимосвязи проблем науки и мира. Учитывая имеющийся на сегодняшний день опыт проведения Недели науки и мира, можно ожидать, что с каждым годом участие в ней будет расширяться, способствуя лучшему пониманию между народами и расширению возможностей сотрудничества в использовании науки для обеспечения мира на протяжении всего года.

День экономиста в России

Фото pbk-invest.ru

11 ноября в России отмечается День экономиста. Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.

Инициатором его учреждения выступило Вольное Экономическое Общество России. Оно же предложило и дату празднования, которая связана с историей экономического развития страны. В этот день по новому стилю в 1765 году было основано Императорское Вольное Экономическое Общество (ВЭО), которое в российской истории занимает свое почетное место.

День экономиста празднуется не только на государственном уровне в Москве, но и в регионах. На предприятиях, в компаниях, организациях и фирмах принимают поздравления и подарки все специалисты, имеющие отношение к экономической деятельности. А таких людей много, ведь областью деятельности экономиста являются банковская сфера, консалтинг, аудит, бухгалтерия, аналитика и другие. Экономические знания и их грамотное применение – залог успеха любого бизнеса.

Аврамий Овчар (Анастасия Овечница)

Народный праздник «Аврамий Овчар и Анастасия Овечница» отмечается 11 ноября (по старому стилю - 29 октября). Православная церковь в этот день чтит память преподобной мученицы Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника. Святую Анастасию на Руси прозвали Овечницей, так как считали ее заступницей овец, а святого Аврамия - Овчаром или покровителем овчаров. Другие названия праздника: «Овечница», «Настасья», «Овчарный праздник».

Также сегодня, 11 ноября, отмечают такие праздники:

- День окончания Первой мировой войны

- Всемирный день шопинга (World Shopping Day)

- День офтальмолога в России

- Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving)

- День памяти преподобномученицы Анастасии Римской

- Праздник заквашенных

- День написания бумажных писем

- Всемирный день оригами (World Origami Days)

- Всемирный день мини-лыж

- День холостяков в Китае

- День «метал-музыки» (National Metal Day) в США

- Праздник духа воды и света (Loi Krathong) в Таиланде

- День десертного мороженого (National Sundae Day) в США

- День независимости Польши

- День ветеранов (Veterans Day) в США

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Анастасия, Феодосий, Афанасий, Мина, Неон, Кирилл, Мария, Клавдий, Анна, Авраамий, Герман, Астерий, Мелитина, Миней, Феонилла.

Что происходило 11 ноября в прошлые годы

1737 - страшнейшее землетресение в Калькутте (Индия)погибло свыше 300 000 человек.

1790 - в Англию были завезены из Китая первые хризантемы.

1837 - между Санкт-Петербургом и Царским Селом открыта первая железная дорога России.

1909 - началось строительство военно-морской базы США в Перл-Харборе на Гавайях (была разрушена войсками японцев в ходе Второй мировой войны).

1918 - закончилась Первая мировая война, заключается Компьенское перемирие по которому Германия признает поражение в войне с Антантой и соглашается на репарации.

1925 - американский джазовый музыкант Луи Армстронг выпускает первую пластинку.

1937 - Китай уступает крупный город Шанхай в ходе японско-китайской войны.

1940 - первые автомобили-внедорожники «Джип» выпущены в США.

1973 - война между Израилем и Египтом оканчивается подписанием мирного договора.

1975 - бывшая португальская колония провозгласила независимостьРеспублика Ангола.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 ноября. Какие праздники будут завтра?

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