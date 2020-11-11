Общество
Какой сегодня праздник 11 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 11 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международная неделя науки и мира (International Week of Science and Peace)
В декабре 1988 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая официально обозначила сроки проведения Международной недели науки и мира. С тех пор это событие празднуется в течение той недели, на которую приходится 11 ноября.
Ежегодное проведение Международной недели науки и мира представляет собой важный вклад в установление мира. Неделя способствует более широкому научному обмену по теме, имеющей важное значение для всех, а также расширяет осведомленность общественности о взаимосвязи проблем науки и мира. Учитывая имеющийся на сегодняшний день опыт проведения Недели науки и мира, можно ожидать, что с каждым годом участие в ней будет расширяться, способствуя лучшему пониманию между народами и расширению возможностей сотрудничества в использовании науки для обеспечения мира на протяжении всего года.
День экономиста в России
Фото pbk-invest.ru
11 ноября в России отмечается День экономиста. Новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно Приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.
Инициатором его учреждения выступило Вольное Экономическое Общество России. Оно же предложило и дату празднования, которая связана с историей экономического развития страны. В этот день по новому стилю в 1765 году было основано Императорское Вольное Экономическое Общество (ВЭО), которое в российской истории занимает свое почетное место.
День экономиста празднуется не только на государственном уровне в Москве, но и в регионах. На предприятиях, в компаниях, организациях и фирмах принимают поздравления и подарки все специалисты, имеющие отношение к экономической деятельности. А таких людей много, ведь областью деятельности экономиста являются банковская сфера, консалтинг, аудит, бухгалтерия, аналитика и другие. Экономические знания и их грамотное применение – залог успеха любого бизнеса.
Аврамий Овчар (Анастасия Овечница)
Народный праздник «Аврамий Овчар и Анастасия Овечница» отмечается 11 ноября (по старому стилю - 29 октября). Православная церковь в этот день чтит память преподобной мученицы Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника. Святую Анастасию на Руси прозвали Овечницей, так как считали ее заступницей овец, а святого Аврамия - Овчаром или покровителем овчаров. Другие названия праздника: «Овечница», «Настасья», «Овчарный праздник».
Также сегодня, 11 ноября, отмечают такие праздники:
- День окончания Первой мировой войны
- Всемирный день шопинга (World Shopping Day)
- День офтальмолога в России
- Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving)
- День памяти преподобномученицы Анастасии Римской
- Праздник заквашенных
- День написания бумажных писем
- Всемирный день оригами (World Origami Days)
- Всемирный день мини-лыж
- День холостяков в Китае
- День «метал-музыки» (National Metal Day) в США
- Праздник духа воды и света (Loi Krathong) в Таиланде
- День десертного мороженого (National Sundae Day) в США
- День независимости Польши
- День ветеранов (Veterans Day) в США
Сегодня именины празднуют: Тимофей, Анастасия, Феодосий, Афанасий, Мина, Неон, Кирилл, Мария, Клавдий, Анна, Авраамий, Герман, Астерий, Мелитина, Миней, Феонилла.
Что происходило 11 ноября в прошлые годы
1737 - страшнейшее землетресение в Калькутте (Индия)погибло свыше 300 000 человек.
1790 - в Англию были завезены из Китая первые хризантемы.
1837 - между Санкт-Петербургом и Царским Селом открыта первая железная дорога России.
1909 - началось строительство военно-морской базы США в Перл-Харборе на Гавайях (была разрушена войсками японцев в ходе Второй мировой войны).
1918 - закончилась Первая мировая война, заключается Компьенское перемирие по которому Германия признает поражение в войне с Антантой и соглашается на репарации.
1925 - американский джазовый музыкант Луи Армстронг выпускает первую пластинку.
1937 - Китай уступает крупный город Шанхай в ходе японско-китайской войны.
1940 - первые автомобили-внедорожники «Джип» выпущены в США.
1973 - война между Израилем и Египтом оканчивается подписанием мирного договора.
1975 - бывшая португальская колония провозгласила независимостьРеспублика Ангола.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 ноября. Какие праздники будут завтра?
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