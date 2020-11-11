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Коронавирус в Крыму

Инфекционист оценил эффективность гриба чаги при борьбе с COVID-19

19:13 среда, 11 ноября 2020
Инфекционист оценил эффективность гриба чаги при борьбе с COVID-19

фото © commons.wikimedia.org

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров подверг сомнению выводы специалистов государственного научного центра «Вектор» о том, что экстракт березового гриба подавляет действие коронавирусной инфекции.

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Инфекционист уточнил, что березовый гриб относится к средствам народной медицины и использовать его в качестве основного вида лечения нельзя.

«Я понимаю, что все имеет право на жизнь и это, наверное, тоже, но то, что съесть кусок гриба чаги и выздороветь — в это я никогда не поверю», — указал Никифоров.

По словам ученого, он не отрицает эффективность народной медицины, однако считает, что чага может использоваться только как компонент различных целебных сборов.

Ранее в этот же день стало известно, что специалисты «Вектора» заявили о целебном эффекте водного экстракта березового гриба чаги при лечении COVID-19. Ученые объяснили терапевтическое действие чаги широким спектром биологически активных компонентов, которые формируются при тесном взаимодействии березы и гриба.

Накануне стало известно, что американские ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга сумели выделить из организма лам сильнодействующее эффективное вещество против коронавируса.

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