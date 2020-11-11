Игнор: крымчане не стали переносить свадьбы из-за запрета властей

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В первую неделю ноября клятвы любви и верности произнесли друг другу 203 пары новобрачных, сообщает пресс-служба Минюста РК.

Временное приостановление торжественных бракосочетаний в Крыму, принятое приказом Минюста Крыма с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не повлияло на количество браков, зарегистрированных в период с 3 по 7 ноября.

В частности, согласно данным Департамента ЗАГС Минюста Крыма за минувшую неделю клятвы любви и верности произнесли друг другу 203 пары новобрачных, в то время как, например, неделей ранее (до приостановления), с 27 по 31 октября, отделы ЗАГС зарегистрировали брак 235 пар влюбленных.

По словам первого заместителя министра юстиции Республики Крым Наталии Пельо, для регистрации брака в отделы ЗАГС Крыма на период с 3 по 7 ноября было подано 204 заявления, брак зарегистрировали 203 пары молодоженов, данные цифры говорят о том, что для многих крымских новобрачных количество присутствующих в залах торжественных событий гостей и в целом торжественность не играют ключевой роли.

Многие молодожены в своих комментариях отмечали тот факт, что главное сохранить чувства любви и верности и также родить здоровое поколение детей, а время и повод для массовых праздников еще будет.

— Сотрудники отделов ЗАГС предварительно звонят женихам и невестам, интересуются, готовы ли они переносить торжество, или все-таки встретят одно из самых важных событий совместной жизни только вдвоем. Единицы переносят бракосочетание. И наличие маски при регистрации заключения брака для них не имеет особого значения, ведь настоящая любовь не знает преград. И, несмотря на присутствие на регистрациях исключительно лиц, вступающих в брак, церемонии проходят в особой, теплой обстановке. Ведь бракосочетание — праздник, который зависит только от двух любящих людей, которые во время церемонии видят только влюбленные глаза друг друга, не замечая пустого зала за своей спиной, — сказала первый замминистра.

В Департаменте ЗАГС Минюста Крыма отмечают, что, вопреки ограничениям, все молодожены настроены исключительно положительно. Минюст Крыма принял решение «свадебный сезон» 2021 года открыть акцией, посвященной годовщинам свадеб, состоявшихся в тяжелый период пандемии, и для супругов, разумеется, по их желанию, будут проведены торжества — с шампанским, гостями, и всей свадебной атрибутикой.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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