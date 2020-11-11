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Власть

Две сотни фазанов заселят в охотугодья Крыма

18:40 среда, 11 ноября 2020

Специалисты минприроды заселят в охотничьи угодья Крыма 250 фазанов.

Об этом сообщило управление информационной политики мининформа Крыма со ссылкой на вице-премьера - министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

«В общедоступных охотничьих угодьях Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского районов было уже расселено 500 птиц. В ближайшие дни еще 250 фазанов пополнят общедоступные охотничьи угодья на территории Сакского, Красноперекопского, Джанкойского и Раздольненского районов», - сообщил Рюмшин.

По его словам, заселение птиц позволяет комплексно решать задачу по воспроизводству фазана в общедоступных охотничьих угодьях республики. Искусственное воспроизводство фазана обеспечивается путем расселения в местах с наилучшими кормовыми и защитными свойствами среды обитания для этого вида на территории созданных зон охраны охотничьих ресурсов. Численность фазана в охотничьих угодьях Крыма на протяжении последних 15 лет колеблется в пределах от 15 до 30 тысяч особей.

Специалисты минприроды выпустили 500 взрослых особей фазана в сентябре этого года. Птицу вырастили в питомнике государственного бюджетного учреждения «Охотничье хозяйство «Холодная гора».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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