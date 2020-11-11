ДТП в Крыму: «Тойота» въехала в дерево, скончалась молодая девушка

Полиция в Крыму проводит проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе 8 ноября, в результате которого погибла 20-летняя девушка.

Как сообщают в крымском главке МВД, авария произошла на автодороге «Красноперекопск – Симферополь – Октябрьское».

По данным ведомства, 26-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь по автодороге со стороны пгт Октябрьское в направлении с. Ленинское, не выбрала безопасную скорость движения, допустила выезд за пределы проезжей части и совершила наезд на дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу. Одна из пассажиров – 20-летняя девушка в течение суток скончалась в больнице от полученных травм», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки «будет принято соответствующее процессуальное решение».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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