Происшествия
ДТП в Крыму: «Тойота» въехала в дерево, скончалась молодая девушка
Полиция в Крыму проводит проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе 8 ноября, в результате которого погибла 20-летняя девушка.
Как сообщают в крымском главке МВД, авария произошла на автодороге «Красноперекопск – Симферополь – Октябрьское».
По данным ведомства, 26-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», двигаясь по автодороге со стороны пгт Октябрьское в направлении с. Ленинское, не выбрала безопасную скорость движения, допустила выезд за пределы проезжей части и совершила наезд на дерево.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу. Одна из пассажиров – 20-летняя девушка в течение суток скончалась в больнице от полученных травм», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по результатам проверки «будет принято соответствующее процессуальное решение».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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