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Для владельцев в России BMW обозначила Крым на картах российским

15:22 среда, 11 ноября 2020
Для владельцев в России BMW обозначила Крым на картах российским

фото © Новости Крыма

У владельцев автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить навигационную карту, на которой Крым, показан частью России. В базовой версии Крым обозначен украинской территорией.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на «Русскую службу Би-би-си». BMW объяснила решение «учетом законодательства разных стран».

«BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции»,– сообщила компания.

Территориальная принадлежность Крыма также изменилась на картах других автопроизводителей. Во время использования карты в России навигатор Nissan показывает Крым российским, а в других странах – украинским.

Volkswagen сообщил Би-би-си, что карты компании также могут различаться в зависимости от страны. Однако это не позволяет делать какие-либо выводы о позиции компании по отношению к международным и территориальным границам, утверждает автопроизводитель. Mitsubishi в России использует на бортовом компьютере «Яндекс.Навигатор», где Крым указан российским с 2014 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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