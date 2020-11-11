Власть
Бывший руководитель управления СК по Крыму станет вице-премьером
Государственный совет Крыма согласовал назначение Михаила Назарова на должность вице-премьера республиканского правительства.
Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании парламента республики.
«Согласовать назначение Назарова Михаила Анатольевича на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым», – сказано в тексте принятого постановления.
С декабря 2019 года Михаил Назаров возглавлял управление минюста РФ по Крыму. Назаров уроженец Ярославской области, был первым руководителем следственного управления Следственного комитета России по Крыму – он был назначен 25 марта 2014 года, когда управление было образовано. На полуостров он приехал из Мордовии. В сентябре прошлого года он ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.
Назаров станет девятым вице-премьером в составе правительства Крыма. Как пояснил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс, по закону количество зампредов Совмина определяет глава Крыма. «Есть численный состав Совмина – условно говоря, 100 человек – вот в рамках этого численного состава структура (правительства) такая, которую определяет председатель Совета министров и глава республики. А если, к примеру, будет увеличиваться количество людей в любом органе (власти) – это другая история, она должна быть согласована законом», – отметил Фикс.
Что будет курировать новый вице-премьер после его назначения пока неизвестно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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