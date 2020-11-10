Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды

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Из-за установки дополнительных насосов на станции Веселое, с которой вода Ивановского и Вилинского водозаборов поступает в Симферополь, жители некоторых районов Симферополя в ближайшее время снова начнут получать мутную воду.

Об этом горожан предупредил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Два насоса уже установлено, идет обвязка, мы планируем ее закончить на этой неделе, испытать и подать воду на город. Сразу же предупреждаю, что как только мы большее количество воды погоним по тому же самому водоводу Жаворонки – Веселое – город, мутность увеличится и качество воды на какое-то время существенно ухудшится. Но эта труба промоется», - обозначил сроки Баженов.

С другой стороны, подача артезианской воды с запада Крыма благодаря новому оборудованию увеличится на 13-18 тысяч кубометров воды. Это еще больше снизит нагрузку на обмелевшие водохранилища, пояснил руководитель ресурсного предприятия.

«Мы тогда будем с этого направления иметь не 52 тысячи, а около 65 тысяч, даже до 70 тысяч кубометров. Это большой прирост, мы сами очень ждем, когда это количество воды придет в город. Мы тогда на эту величину сократим подъем воды из Симферопольских водохранилищ и продлим их емкость на более длительный период, это задача номер один», - пояснил Баженов, напомнив, что все ограничительные меры изначально вводились для того, чтобы сохранить остатки воды в водохранилищах до прихода дождей.

С проблемой качества воды жители города уже сталкивались во время предыдущих промывок трубопроводов. После многочисленных сентябрьских жалоб глава республики Сергей Аксенов поручил ответственным предприятиям максимально быстро решить проблему грязной воды, чтобы горожане хотя бы несколько часов в день не были ограничены в нормальном водоснабжении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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