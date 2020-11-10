Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымские врачи назвали главные трудности в борьбе с СOVID-19 ● Половина заболевших севастопольцев лечится от «короны» дома ● В Крыму всплеск смертей от коронавируса ● В Крыму посмертно наградят погибших из-за COVID медиков ● Больше половины ПЦР-тестов оказались ошибочными
Власти пытаются объяснить почему сразу 15 крымчан умерли за одни сутки
фото © Новости Крыма
Высокий показатель смертности пациентов от COVID-19 в Крыму, зафиксированный сегодня, связан с включением в статистику более ранних случаев с летальным исходом.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Крым.
«В опубликованной 10 ноября 2020 года информации указано 15 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции: 9 летальных случаев произошло в октябре 2020 года, 6 – в ноябре 2020 года, – пояснили в пресс-службе. – Для подтверждения причины смерти пациента от новой коронавирусной инфекции требуется проведения ряда экспертиз – гистологического исследования тканей, вирусологического исследования секционного материала. На основе заключения по данным исследованиям, которые могут занимать до месяца, информация заносится в Федеральный регистр лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19».
В минздраве Крыма уточнили, что публикуемая ими ежедневная информация полностью соответствует данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) и официального портала стопкоронавирус.рф.
Ранее сегодня на сайте федерального оперштаба по коронавирусу были опубликованы данные о 15 скончавшихся в Крыму пациентах с подтвержденным COVID-19. Общее количество летальных случаев в республике, по данным оперштаба, составило 183.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму всплеск смертей от коронавируса. В Крыму за сутки зафиксировано 15 смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
В Крыму посмертно наградят погибших из-за COVID медиков. В Республике Крым более полутора тысяч медицинских работников – врачей «красной зоны» в ковидных госпиталях и сотрудников «скорой помощи» – получат государственные награды, из них 675 человек получат награды от крымского парламента.
Больше половины ПЦР-тестов оказались ошибочными. Клиническое исследование показало, что тесты ПЦР ошибаются более чем в половине случаев, поэтому опираться на них при диагностике коронавируса нельзя.
В Крыму 141 новых заражений коронавирусом за сутки. За 9 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 32 случая с бессимптомным течением заболевания.
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