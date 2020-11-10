Власти определились с маршрутом объездной от «Тавриды» до трассы на Ялту

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Власти Крыма по итогам общественных слушаний определились с маршрутом юго-восточного обхода Симферополя – дороги от «Тавриды» до Ялтинской трассы.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на вице-премьера правительства Крыма Евгения Кабанова.

«Мы провели общественные слушания. Это предусмотрено градостроительным кодексом для утверждения детального плана территорий. Был определен жителями Добровской долины вариант, который проходит вблизи танкового полигона. По этому варианту предусмотрено меньшее количество сносов, поэтому учли, скажем так, все мнения», – сказал Кабанов.

Для строительства дороги предстоит изъять ряд земельных участков у граждан, за это им полагается компенсация. Все спорные вопросы по поводу размера этой компенсации власти будут решать с каждым индивидуально.

«Если будут какие-то мнения, что недостаточная компенсация, то мы садимся с каждым человеком и стараемся найти компромисс. Если человек посчитал свой объект, условно, в тысячу рублей, а эксперт – в сто, тогда будем садиться и договариваться. Но таких прецедентов по трассе «Таврида» у нас были единицы», – пояснил Кабанов.

Юго-восточный обход Симферополя соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма. Предполагается, что объездная начнется от села Донское, обойдет Симферополь и большинство поселков Добровской долины, а затем соединится с алуштинской трассой за поселком Перевальное.

Проектирование новой дороги намерены начать уже в этом году. По предварительной информации, стоимость строительства составит 32 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств федеральной целевой программы развития Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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