В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось всего 12 млн кубов воды

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Разовые осадки в конце октября не изменили ситуацию с обеспечением крымской столицы водой.

Приток в водохранилища, питающие город, незначительный. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на оперштабе по ситуации с водоснабжением Симферополя.

— У нас с учетом дождей в Симферополе прорывных моментов нет. В общей сложности 12 млн кубометров в трех водохранилищах на сегодняшний день. Такая сырая погода все равно дает плюс. Притоков не было вообще, а сейчас хоть какое-то движение потихоньку есть. Это не значит, что вопрос решился. Разовые осадки ничего не дадут. Но даже такая сырость уменьшает испарения. Объем испарений ежедневно уменьшается, — рассказал глава республики.

По словам Аксенова, разовые осадки не повлияют на водоснабжение, если не будет «системных изменений». В то же время установившаяся сырая и прохладная погода способствует уменьшению испарений с поверхности водохранилищ, добавил он.

Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что к концу текущей недели на Вилинском и Ивановском водозаборах будут установлены дополнительные насосы. Это позволит увеличить объем выкачки воды из скважин с 50 тысяч до 75 тысяч кубометров в сутки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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