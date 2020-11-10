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В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось всего 12 млн кубов воды
фото © rg.ru
Разовые осадки в конце октября не изменили ситуацию с обеспечением крымской столицы водой.
Приток в водохранилища, питающие город, незначительный. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на оперштабе по ситуации с водоснабжением Симферополя.
— У нас с учетом дождей в Симферополе прорывных моментов нет. В общей сложности 12 млн кубометров в трех водохранилищах на сегодняшний день. Такая сырая погода все равно дает плюс. Притоков не было вообще, а сейчас хоть какое-то движение потихоньку есть. Это не значит, что вопрос решился. Разовые осадки ничего не дадут. Но даже такая сырость уменьшает испарения. Объем испарений ежедневно уменьшается, — рассказал глава республики.
По словам Аксенова, разовые осадки не повлияют на водоснабжение, если не будет «системных изменений». В то же время установившаяся сырая и прохладная погода способствует уменьшению испарений с поверхности водохранилищ, добавил он.
Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что к концу текущей недели на Вилинском и Ивановском водозаборах будут установлены дополнительные насосы. Это позволит увеличить объем выкачки воды из скважин с 50 тысяч до 75 тысяч кубометров в сутки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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