В Севастополе уволили ответственных за отопление чиновников

В Севастополе уволили директора управляющей компании «Центр» и начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса.

Они были ответственными за отопление в домах севастопольцев, которое, по сведениям граждан, подается с перебоями.

«Сегодня мы пообщались с жителями нескольких домов, которые ранее жаловались на проблемы с отоплением. Сейчас в квартирах у людей тепло, но выяснилось, что с момента подачи тепла от котельной на дом, до квартир не доходило тепло по несколько суток. Это все говорит о том, что работа УК «Центр» – плохая. И это не единичные жалобы на работу УК «Центр» на старте отопительного сезона», - сообщил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

Он отметил, что остальные управляющие компании отработали пуск тепла в квартиры и дома «по-разному». Всего с начала отопительного сезона поступило 2430 обращений от жителей города на проблемы с теплом в домах.

«Надо понимать, что подача тепла не происходит мгновенно. Требуется время на заполнение системы и в этот период нам также уже поступали жалобы. Есть объективные ситуации, которые происходят из-за безалаберности руководителя управляющий компании или мастера. Департамент городского хозяйства сделает «разбор полетов» по всей процедуре запуска тепла», – добавил Базаров.

Отопительный сезон в Севастополе в этом году стартовал 30 октября, однако жители города продолжали жаловаться на холодные батареи также всю следующую неделю. В соцсетях писали об в домах на улицах Адмирала Октябрьского, Одесской, Хрусталева, Острякова, Кесаева, Героев Бреста и некоторых других.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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