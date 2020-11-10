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Происшествия

В Севастополе машина скорой помощи с пациентом попала в ДТП

В Севастополе машина скорой помощи, которая ехала с вызова с пациентом внутри, попала в ДТП.

Сообщается, что в нее въехал автомобиль «Жигули». В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя уточнили, что в момент ДТП машина ехала по главной дороге с мигалками и включенными проблесковыми маячками.

«Со второстепенной дороги на полосу движения «скорой» выехал автомобиль ВАЗ 2107. Водитель скорой помощи пытался увернуться, но все равно произошло касательное столкновение. Мощный удар пришелся на боковую и переднюю дверь. Обшивка прогнулась вовнутрь, сильно ударив фельдшера скорой помощи по плечу», - говорится в сообщении.

После аварии бригаду вместе с пациентом пересадили на другую машину, они отправились в больницу. В машине находится пациент в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным подсчетам, материальный ущерб от ДТП составил более 100 тысяч рублей. Сообщается, что машина скорой помощи не сможет выходить на линию более чем два месяца.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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