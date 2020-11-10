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В России обновили «ковидные» правила для поездов

21:59 вторник, 10 ноября 2020
В России обновили «ковидные» правила для поездов

фото © Новости Крыма

Роспотребнадзор выпустил постановление с новыми рекомендациями для железнодорожных перевозок во время зимнего периода.

Согласно данным ведомства, теперь работники ж/д компаний будут обязаны проводить термометрию пассажирам при посадке в вагон и не менее двух раз в день в пути следования. Всем путешественникам будет рекомендовано использовать в дороге маски. Также в поезде должны будут выделить отдельное купе для временной изоляции больного с симптомами, не исключающего COVID-19.

Кроме этого, работники поездных бригад должны будут проходить тест на коронавирус с кратностью 1 раз в 14 дней, а допуск в рейс – только с отрицательным тестом не ранее пяти дней до отправления.

Важное новшество коснется перевозок организованных групп детей. Для них будут обязаны создать «зеленые коридоры». В результате дети, отправляющиеся в новогоднюю поездку с классом, например, смогут не контактировать с остальными пассажирами. К тому же путь для юных путешественников планируется проложить в обход вокзала, чтобы избежать большого скопления людей.

В компании «Гранд Сервис Экспресс», которая осуществляет железнодорожные перевозки в Крым, сообщили, что все требования против COVID-19 соблюдаются.

«В поездах компании максимально усилены меры санитарной защиты по  предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, также все рекомендации Роспотребнадзора учитываются в организации перевозок», - ответили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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