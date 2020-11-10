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Власть

В Москве построят храм в честь крымского святого

14:03 вторник, 10 ноября 2020

На юго-западе столицы России приступили к постройке храма в честь святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.

Храм вместимостью 400 человек построят на территории городской клинической больницы №64 на улице Вавилова, передает «Интерфакс».

Храм будут посещать медицинские работники, пациенты больницы, их родственники и жители окрестных домов.

«В 64-й городской больнице трудятся 1500 медицинских работников, а вокруг крупного медицинского учреждения расположено много жилых домов», - отметил депутат Госдумы Владимир Ресин.

Памятный крест на месте строительства будущей церкви был установлен еще 4,5 года назад, а за год до этого, в июле 2015-го, в больнице открыли молельную комнату в честь святителя Луки и организовали там еженедельные богослужения.

Архиепископ Лука (в миру - Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), хирург, профессор медицины, родился в Керчи в 1877 году. Окончив гимназию, решил, что обязан заниматься только тем, что «полезно для страдающих людей», и выбрал медицину, а позже стал священником.

В разные годы был епископом Ташкентским и Туркестанским, епископом Елецким, викарием Орловской епархии, архиепископом Красноярским и Енисейским, архиепископом Тамбовским и Мичуринским, архиепископом Симферопольским и Крымским.

В годы борьбы с религией святитель прошел через аресты, пытки и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. С 1946 по 1961 годы был правящим архиереем Крымской епархии. В 1946 году удостоен Сталинской премии за научный труд «Очерки гнойной хирургии».

Скончался 11 июня 1961 года и похоронен в Симферополе. В 1995 году был канонизирован, а в 2000 году причислен к лику новомучеников Московским патриархатом. В 1996 году состоялось обретение его святых мощей, которые сейчас хранятся в Троицком кафедральном соборе Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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