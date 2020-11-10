В Крыму значительно выросли цены на яйца

Из-за инфляции в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Крыму и Севастополе более чем на 15% повысились цены на яйца.

Об этом со ссылкой на Росстат сообщил ТАСС.

Так, согласно опубликованной информации, в Крыму яйца подорожали на 15,7%, а в Севастополе – на 15,1%.

По данным Крымстата, в сентябре также был зафиксирован рост цен на некоторые продовольственные и непродовольственные товары по сравнению с августом 2020 года – яйца куриные подорожали на 2,9%, масло подсолнечное и кисломолочные продукты – 3,2%, сахар – 8,6%.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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