В Крыму всплеск смертей от коронавируса

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В Крыму за сутки зафиксировано 15 смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Соответствующие данные опубликованы на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество летальных случаев в республике, по данным оперштаба, составило 183. Минздрав Крыма свои данные еще не опубликовал.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11157 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 6813 человек, из них 305 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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