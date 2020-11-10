Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму посмертно наградят погибших из-за COVID медиков ● Больше половины ПЦР-тестов оказались ошибочными ● В Крыму 141 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Крыму рассказали о самочувствии привитых от COVID медиков ● В Севастополе 21 пациент с COVID находится в тяжелом состоянии
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
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В Крыму за сутки зафиксировано 15 смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
Соответствующие данные опубликованы на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество летальных случаев в республике, по данным оперштаба, составило 183. Минздрав Крыма свои данные еще не опубликовал.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 11157 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 6813 человек, из них 305 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Больше половины ПЦР-тестов оказались ошибочными. Клиническое исследование показало, что тесты ПЦР ошибаются более чем в половине случаев, поэтому опираться на них при диагностике коронавируса нельзя.
В Крыму 141 новых заражений коронавирусом за сутки. За 9 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 32 случая с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму рассказали о самочувствии привитых от COVID медиков. Крымские медики, привитые от коронавируса вакциной «Спутник V», чувствуют себя хорошо и в ближайшее время будет проведена повторная вакцинация.
В горздраве Севастополя рассказали об опасности компьютерной томографии. Специалисты призывают не злоупотреблять этим исследованием и напомнили о возможных рисках.
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
В Крыму за сутки зафиксировано 15 смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
В Крыму посмертно наградят погибших из-за COVID медиков
В Республике Крым более полутора тысяч медицинских работников – врачей «красной зоны» в ковидных госпиталях и сотрудников «скорой помощи» – получат государственные награды, из них 675 человек получат награды от крымского парламента.
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