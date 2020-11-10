Происшествия
В Крыму военнослужащие ограбили букмекерскую контору
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в разбое и приговорил к 10 и 8 годам колонии строгого режима.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«В суде установлено, что (военнослужащий) в январе 2019 года, используя средства маскировки и угрожая огнестрельным оружием ограниченного поражения, совершил разбойное нападение на пункт приема ставок «СпортБет», похитив денежные средства в крупном размере», – говорится в сообщении.
Он же в августе того же года привлек к совершению преступления второго военнослужащего. Действуя в группе по предварительному сговору, угрожая пневматическим пистолетом, подельник совершил разбойное нападение на тот же пункт приема ставок, похитив денежные средства в крупном размере.
Оба мужчины признаны виновными по части 3 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный в крупном размере. «В соответствии с приговором суда, военнослужащим назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима: первому на срок 10 лет, а второму – 8 лет», – добавили в суде.
Кроме того, суд постановил взыскать солидарно с осужденных имущественный вред в пользу юридического лица. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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