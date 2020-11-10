В Крыму рассказали о самочувствии привитых от COVID медиков

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Крымские медики, привитые от коронавируса вакциной «Спутник V», чувствуют себя хорошо и в ближайшее время будет проведена повторная вакцинация.

Об этом рассказал министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

Как ранее сообщалось, в республике 17 медиков были привиты от COVID-19. Для этого использовалась вакцина «Спутник V» российской разработки. В первую очередь под вакцинацию попали сотрудники седьмой городской больницы, которая сейчас является крупнейшим ковидным госпиталем полуострова, а также врачи Центра медицины катастроф.

«По состоянию здоровья никаких осложнений не было. Жалоб не поступало и уже подходит время для второй дозы. Между дозами должно пройти две недели», - рассказал Александр Остапенко.

Он отметил, что в ближайшее время поступит новая партия вакцины.

«Уже 15 ноября должна поступить следующая партия вакцины. Пока мы не знаем, сколько именно доз получит Крым. Однако, в приоритете на вакцинацию - медицинские работники и работники сферы образования», - подчеркнул Александр Остапенко.Сам министр также планирует привиться.

«Лично я планирую привиться, я уверен в этой вакцине и я глубоко поддерживаю граждан, которые с нетерпением ждут массовой вакцинации. Я убежден, что та иммунная прослойка, которая будет образовываться у нас в социуме, даст посыл к уменьшению количества заболевших», - подытожил глава крымского Минздрава.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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