В Крыму посмертно наградят погибших из-за COVID медиков

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В Республике Крым более полутора тысяч медицинских работников – врачей «красной зоны» в ковидных госпиталях и сотрудников «скорой помощи» – получат государственные награды, из них 675 человек получат награды от крымского парламента.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

По словам парламентария, соответствующее решение было принято совместно главой республики и спикером крымского парламента. При этом двое медиков – заместитель главврача по медчасти Нижнегорской районной больницы Виктория Андрейченко и анестезиолог-реаниматолог Ялтинского филиала Федерального медико-биологического агентства Сергей Солнцев – будут посмертно награждены орденом «За верность долгу».

Кроме этого еще одному медику будет присвоено звание «Заслуженный врач Республики Крым», 118 человек получат грамоты Президиума Госсовета республики, 210 – благодарности, 76 – ценные подарки и 226 – благодарственные письма Председателя Госсовета республики.

При этом, как отметила Рубель, она будет настаивать на вручении наград в торжественной обстановке.

«Это моя позиция как председателя Комитета: понятно, что сегодня противоэпидемиологические нормы должны соблюдаться, обстановка с заболеваемостью непростая. Но я глубоко убеждена в том, что каждый медик, которому присуждена награда, достоин того, чтобы пройти чествование в торжественной обстановке. Поэтому я будут просить руководство о том, чтобы мы вручали награды, возможно, в городских и районных советах, это было бы правильно. Но тогда, когда ситуация будет полегче», - пояснила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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