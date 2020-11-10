В Крыму обвалилась часть обочины свежепостроенной трассы

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Небольшая часть обочины обвалилась на трассе Дубки – Левадки.

Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.

«Кусок дороги на обочине обвалился, он небольшой, основного хода трассы не касается. Обрушение не очень серьезное, – сообщили в пресс-службе. – Место обрушения обозначено дорожными знаками».

По информации телеканала «Крым 24», длина обрушения составила 7,5 метров. Предварительно, обвал произошел из-за некачественно выполненных работ подрядчика – компании «Сибавтобан» – по устройству основания дороги.

Строительство четырехполосной объездной дороги Симферополя на участке Дубки – Левадки началось в феврале 2017 года. Движение по участку открыли 7 февраля 2019 года, но строительство трассы завершено не было, объект в эксплуатацию не сдан. Общая стоимость строительства новой трассы по контракту составила 6,14 млрд рублей.

Подрядчиком была компания «Сибавтобан». Прошлым летом в отношении гендиректора предприятия было возбуждено уголовное дело по статье о частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев, а в мае текущего года суд признал компанию банкротом.

Кроме того, бывший и.о. начальника Службы автодорог Крыма осужден на три года за злоупотребление должностными полномочиями: он не проверил достоверность проектно-сметной документации строительства дороги Дубки – Левадки, вследствие чего цена контракта была превышена на 900 млн рублей. На его имущество наложен арест на сумму 17 млн рублей, а на имущество ООО «Сибавтобан» – на сумму 897 млн рублей.

Завершать строительство трассы будет госпредприятие «Крымавтодор». Работы должны быть сданы к концу следующего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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