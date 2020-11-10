Происшествия
В Крыму Ленин стал жертвой «аватаров»
фото © Инцидент Крым
Теперь «вождь мирового пролетариата» похож на героя популярного фильма.
В Симеизе, что на Южном берегу Крыма, вандалы облили синей краской гранитный бюст Владимира Ленина. Об инциденте сообщили местные жители в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП».
Монумент расположен на территории Симеизского парка, в котором сейчас проводится реконструкция. Отметим, что памятник Ленину в сквере у вилл «Ксения» и «Мечта» был восстановлен всего три года назад по инициативе КПРФ. В начале 90-х годов XX века от прежнего бюста остался один лишь постамент.
Автор сообщения предположил, что акт вандализма связан с очередной годовщиной Октябрьской социалистической революции, которую отпраздновали 7 ноября.
В администрации Симеиза сообщили, что инцидентом занимается полиция, и заверили, что в скором времени скульптура будет приведена в надлежащий вид.
Тем временем в соцсети произошедшее породило спор. Пока одни отмечают, что подобные выходки хорошо иллюстрируют подлость и трусость, другие считают, что памятник Ленину — пережиток прошлого. Третьи подшучивают: в синем цвете вождь мирового пролетариата похож на героя фильма «Аватар».
Как рассказал крымский коммунист Леонид Грач, «в настоящее время Ленин активно выхолащивается из истории, поэтому мы в очередной раз можем наблюдать осквернение коммунистического прошлого».
«Все, что происходит сегодня, оно антикоммунистическое, для многих не было этих лет, не было революции. Это катастрофическая ситуация, но мы стоим и защищаем Ленина. И если будет такое продолжаться и будут такие результаты (вандализм. — Прим.), мы скоро придем к тому, что забудем, кто мы такие», — заключил коммунист.
В тексте использованы материалы: ТАСС
В тексте использованы материалы: Форпост
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