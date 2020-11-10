Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.4
воздух +7
море +17

Коронавирус в Крыму

В Крыму 141 новых заражений коронавирусом за сутки

08:58 вторник, 10 ноября 2020
В Крыму 141 новых заражений коронавирусом за сутки

фото © strana.ua

За 9 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 32 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 83 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2583 человека.

Выздоровевших за весь период – 6813 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В горздраве Севастополя рассказали об опасности компьютерной томографии. Специалисты призывают не злоупотреблять этим исследованием и напомнили о возможных рисках.

В Севастополе 21 пациент с COVID находится в тяжелом состоянии. На аппаратном совещании в правительстве Севастополя рассказали подробности о лечении COVID-19 в городе и состоянии системы здравоохранения.

Президент Зеленский заразился коронавирусом. Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом.

Число скончавшихся пациентов с COVID в Крыму достигло 170. В Крыму скончались еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 141 новых заражений коронавирусом за сутки

В Крыму 141 новых заражений коронавирусом за сутки

За 9 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе 32 случая с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Что нельзя есть и пить при коронавирусе

Что нельзя есть и пить при коронавирусе

Некоторые продукты могут усугубить болезнь.

Власть
В горздраве Севастополя рассказали об опасности компьютерной томографии

В горздраве Севастополя рассказали об опасности компьютерной томографии

Специалисты призывают не злоупотреблять этим исследованием и напомнили о возможных рисках.

Водный кризис
В Севастополе заметили «мутную жижу» в водохранилище

В Севастополе заметили «мутную жижу» в водохранилище

В Водоканале пока не обнаружили источник канализационных сливов.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации