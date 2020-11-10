В конце ноября в Феодосии откроют памятник генералу Котляревскому

Памятник устанавливают по инициативе Российского военно-исторического общества, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

В конце ноября 2020 года в Феодосии откроют памятник генералу Котляревскому. Памятник устанавливается по инициативе Российского военно-исторического общества.

Работы по возведению скульптурной композиции начались в сентябре текущего года на городской набережной. Памятник будет представлять конную фигуру генерала. Также монумент будет украшен ярким персидским ковром, как символом поверженного врага.

Постамент выполнен из лабраборита, особо ценной породы гранита, а орнамент персидского ковра оформлен в мозаичной технике. В данный момент над созданием памятника работают московские специалисты.

Напомним, Российским военно-историческим обществом в сентябре 2019 года был объявлен открытый международный творческий конкурс на лучший проект памятника генералу от инфантерии Петру Котляревскому, который выиграл эскиз, представленный скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Осенью прошлого года на месте будущего памятника был установлен закладной камень, на открытии которого присутствовали председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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