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Санкции

Украина вводит санкции против Никарагуа из-за Крыма

15:36 вторник, 10 ноября 2020
Украина вводит санкции против Никарагуа из-за Крыма

фото © Корреспондент

МИД Украины опротестовало визит посла Никарагуа в РФ в Крым для вручения «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе» консульского патента.

Украина выразила протест и начала санкционный процесс в отношении Никарагуа из-за незаконного и несогласованного с Украиной визита посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в Крым для вручения «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе» Олегу Белавенцеву консульского патента. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое было обнародовано во вторник, 10 ноября.

«Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - заявили в МИД.

В документе подчеркивается, что это является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

«Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа к Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, каковой являются Автономная Республика Крым и город Севастополь», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что в соответствии с законодательством Украины, въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд из нее осуществляется через территорию Украины, а любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если они созданы, избраны или назначенные в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

В заявлении отмечается, что Министерство иностранных дел Украины неоднократно предупреждало Никарагуа о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государства.

Накануне сообщалось, что Никарагуа открывает первое иностранное консульство на территории Крыма.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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