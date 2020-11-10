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Власть

Украина опасается появления в Крыму ядерного оружия

21:09 вторник, 10 ноября 2020

Если власти России поймут, что ситуация в Крыму оборачивается проигрышем, то вполне могут использовать регион как плацдарм для размещения ядерного оружия.

Об этом рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Данилов уверен: такого шага от России стоит ждать в недалеком будущем.

«Это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу», — высказался Данилов.

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