Ученые займутся адаптированием семян к засухе в Крыму

Ученые Крымского федерального университета займутся селекционированием новых семян и их адаптацией к изменениям климата. Кроме этого, в рамках работы специалисты попробуют развить в Крыму выращивание субтропических культур.

Об этом сообщил проректор по внешним связям университета Михаил Сергеев.

Как ранее сообщили в пресс-службе вуза, КФУ попал в программу по созданию селекционно-питомникового центра по выращиванию субтропических культур в рамках нацпроекта «Наука».

По словам Сергеева, одна из задач, которую должна решить программа – поддержка производства собственных элитных семян.

«По пшенице и по ячменю у нас проблема «закрытая». А вот по многим культурам, таким как соя, у нас большая проблема. В основном это импорт, Китай, и качество не очень хорошее. В первую очередь программа направлена на вывод и адаптацию новых сортов по части семеноводства», - пояснил проректор.

Представитель вуза добавил, что на данный момент климат меняется в сторону засухи, кроме этого, обострилась ситуация с водой. Многие южные регионы, в том числе и Крым, через время уже, возможно, потеряют потенциал для возделывания садовых культур.

«Когда это произойдет, мы уже должны быть во всеоружии, чтобы предложить адаптированную культуру. А что это значит? Это огромное капиталовложение, а не дело «одного саженца». И понято окупается оно или не окупается, будет только через 10 лет, поэтому, конечно, инвесторы не будут рисковать, они будут использовать только ту культуру, которая изучена», - продолжает Сергеев.

Помимо вывода новых культур, в рамках программы специалисты хотят улучшить инфраструктуру и провести ревизию сортов.

«В реестре есть более 200 сортов. 50 из них – это те самые субтропические. Но больше половины из них – декоративные. Там порядка тридцати сортов актинидий - это киви и только два из них те самые киви, которые мы видим на прилавках в магазине, остальные - декоративные растения. Поэтому мы планируем завезти перспективные сорта из-за границы, адаптировать их здесь, а позже выводить собственные сорта. Думаю, что при помощи биотехнологического комплекса мы через 10 лет уже представим их», - подчеркнул проректор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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