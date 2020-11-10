У берегов Севастополя выявлены десятки источников загрязнения моря

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С помощью спутниковых данных в течение последних нескольких лет выявлены десятки новых источников пленочных загрязнений на акваториях вблизи Севастополя.

Об этом агентству ТАСС сообщил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

«Кроме наблюдения со спутников мы выходим в море и сейчас стараемся понять, что именно за вещества выделяются. На снимках мы видим только пленки, характерные для источников постоянного выделения нефтепродуктов – такие же в Мексиканском заливе или Каспийском море. Но чтобы понять, какие именно вещества, что именно происходит, нужны комплексные исследования. И сейчас мы собираемся изучать эти локальные эффекты. Это достаточно интересно, ранее точно не описано», – сказал ученый.

Он также отметил, что к новым источникам загрязнения Черного моря приводит глобальное потепление и повышение температуры воды в этом море. В частности, как пояснил ученый, из затонувших много лет назад и законсервированных на дне объектов вновь начали выделяться нефтепродукты.

«В течение нескольких последних лет мы наблюдаем, что в Черном море в Каламитском заливе (изгиб берега от Севастополя до Евпатории – ред.) из-за прогрева, появления новых течений, которые несут теплую воду на более глубокие слои, появляются новые источники загрязнения. Например, лежит на дне корабль или появилось много лет назад мазутное пятно, из него уже давно выделены все легкие фракции, мазут вязкий и при температуре, которая держалась около дна раньше, был фактически законсервирован. А сейчас он нагревается и новые объемы веществ выходят на поверхность моря», – рассказал Станичный.

Ранее сообщалось, что согласно данным мониторинга крымского Гидрометцентра, у берегов Ялты и в Керченском проливе в октябре зафиксировали загрязнение моря нефтепродуктами и пестицидами.

Российский «Центр гражданской защиты» 6 февраля обнаружил в Севастопольской бухте маслянистое пятно. До этого, 24 января, в Черном море у берегов Крыма зафиксировали разлив нефти. По информации российского научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета», пятна обнаружены в 146,4 км от Феодосии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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