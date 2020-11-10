Странности
Туристы сфотографировали «призрак» в Крыму
фото © Википедия
Уникальное явление наблюдали на самой популярной горе полуострова.
В Крыму на плато Ай-Петри туристам удалось заснять редкое явление, которое напоминало призраков из кинофильмов. Удачные фото сразу разлетелись по Сети.
«Брокенский призрак сегодня на Ай-Петри», — подписал фото один из пользователей «ВКонтакте».
Этот феномен назвали Брокенским призраком в честь одноименного горного пика в Германии. Из-за постоянных туманов «призраки» в этой местности появляются регулярно, что породило множество легенд — светящийся силуэт считали пришельцем из потустороннего мира.
Однако «призрак» наверняка разочаровал любителей мистики и НЛО, так как оказался оптической иллюзией, причем весьма распространенной, сообщил доцент физико-технического института КФУ им. Вернадского Юрий Егоров.
«Феномен этот не редкий. По сути, это тень на тумане», — пояснил наш собеседник.
Подобный «призрак» можно вызвать самому. Необходимо лишь соблюсти несколько условий.
Первое: подобрать подходящее время суток. День должен быть ясным, а солнце близиться к закату и практически уже касаться горизонта.
Второе: в этот момент вы должны стать спиной к светилу.
Третий и, пожалуй, основной пункт — туман. Он должен быть перед вами, на расстоянии около 100-200 метров.
Вот тогда и происходит «мистика»: тень от силуэта падает на густой туман, раскрыл тайну Брокенского призрака ученый.
«А из-за того, что туман состоит из капель воды, в них происходит такое явление, как дисперсия, благодаря которой тень на тумане окружает ареол», — уточнил Юрий Егоров.
В тексте использованы материалы: Форпост
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