Туристы сфотографировали «призрак» в Крыму

фото © Википедия

Уникальное явление наблюдали на самой популярной горе полуострова.

В Крыму на плато Ай-Петри туристам удалось заснять редкое явление, которое напоминало призраков из кинофильмов. Удачные фото сразу разлетелись по Сети.

«Брокенский призрак сегодня на Ай-Петри», — подписал фото один из пользователей «ВКонтакте».

Этот феномен назвали Брокенским призраком в честь одноименного горного пика в Германии. Из-за постоянных туманов «призраки» в этой местности появляются регулярно, что породило множество легенд — светящийся силуэт считали пришельцем из потустороннего мира.

Однако «призрак» наверняка разочаровал любителей мистики и НЛО, так как оказался оптической иллюзией, причем весьма распространенной, сообщил доцент физико-технического института КФУ им. Вернадского Юрий Егоров.

«Феномен этот не редкий. По сути, это тень на тумане», — пояснил наш собеседник.

Подобный «призрак» можно вызвать самому. Необходимо лишь соблюсти несколько условий.

Первое: подобрать подходящее время суток. День должен быть ясным, а солнце близиться к закату и практически уже касаться горизонта.

Второе: в этот момент вы должны стать спиной к светилу.

Третий и, пожалуй, основной пункт — туман. Он должен быть перед вами, на расстоянии около 100-200 метров.

Вот тогда и происходит «мистика»: тень от силуэта падает на густой туман, раскрыл тайну Брокенского призрака ученый.

«А из-за того, что туман состоит из капель воды, в них происходит такое явление, как дисперсия, благодаря которой тень на тумане окружает ареол», — уточнил Юрий Егоров.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 10 ноября. Сегодня, 10 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Несмотря на COVID-19: в Севастополе анонсировали гастрономический фестиваль. В Севастополе с 20 ноября по 20 декабря планируют провести гастрономический фестиваль «Крым на тарелке».

Какой сегодня праздник 9 ноября. Сегодня, 9 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 8 ноября. Сегодня, 8 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.