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Происшествия

Севастополец украл бойцовскую собаку в подарок другу

В Севастополе 26-летний мужчина украл привязанного у супермаркета стаффордширского терьера, чтобы сделать подарок другу.

Несмотря на высокий статус представителя бойцовской породы, похищение пса прошло успешно.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, 32-летняя жительница города-героя привязала своего питомца возле супермаркета и ненадолго ушла за покупками. Породистого пса заметил случайный прохожий, который отвязал собаку и скрылся.

Похититель собак был задержан сотрудниками ОМВД по Нахимовскому району. Задержанный признался, что похитил собаку с намерением преподнести ее своему приятелю в качестве подарка.

Как сообщает пресс-служба полиции, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления: были ли они связаны с кражей собак – не уточняется.

За лишение женщины ее четвероногого друга злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Кража».

В тексте использованы материалы: Форпост

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