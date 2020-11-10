Севастополь возглавил рейтинг городов с несмертельными ДТП

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Севастополь стал регионом, в котором зафиксирована самая низкая доля погибших в ДТП по России.

Об этом говорят данные исследования РИА Новости.

В Севастополе приходится 29 погибших на 1000 пострадавших в авариях. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург – 35 погибших на 1000 пострадавших, на третьем месте Москва – 39 погибших на 1000 пострадавших. Республика Крым в этом рейтинге занимает 69 место – 107 погибших на 1000 пострадавших. А хуже всего ситуация в Чечне, Чукотке, Ингушетии, Дагестане и Ростовской области.

Меньше всего ДТП с пострадавшими за 9 месяцев 2020 года произошло в Чечне (44), Свердловской области (98) и Ростовской области (102). Больше всего – в республике Тыва (632), на Алтае (323) и во Владимирской области (315).

Крым по этому показателю находится на 69 месте: в республике произошло 264 ДТП с пострадавшими за 9 месяцев. В Севастополе за это же время зафиксирована 281 такая авария - это 74-е место по стране.

Отмечается, что всего в России с января по сентябрь 2020 года количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, снизилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших — на 2,7%, раненых — на 10,9%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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