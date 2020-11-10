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Власть

Реконструкция галереи Айвазовского начнется в следующем году

Первый этап реконструкции картинной галереи им. Айвазовского в Феодосии запланирован на следующий год.

Как сообщила журналистам директор галереи Татьяна Гайдукова, реконструкция будет проходить в три этапа и вероятнее всего начнется в феврале 2021 года.

«Проектно-сметная документация еще не вышла из экспертизы. Заключение ожидается к концу ноября. Изначально смета составляет около 800 млн рублей, но говорят, что в ходе экспертизы она может измениться, – сказала Гайдукова. – Реконструкция займет несколько лет. Начать планируем в следующем году, говорят, что в феврале следующего года. Подрядчик определен, мы с ним уже встречались. Это московская фирма, у нее есть ряд объектов по Крыму».

Она отметила, что во время реконструкции в первую очередь будет уделено внимание обустройству системы осушения здания, поскольку оно впитывает влагу из морского воздуха, реки и из плавуна, на котором стоит. «Реконструкция предусматривает, во-первых, систему осушения здания. Здание стоит недалеко от моря. С одной стороны, его самая большая стена идет по улице Галерейной, там в XIX веке протекала река. Где-то во второй половине XIX века эту реку замостили, она была не очень мощная, но понятно, что она идет под землей. Это большой источник влаги, поступающей в стену. С другой, противоположной, стороны галерея стоит на плавуне. И поэтому самое первое, что будет делаться параллельно с укреплением стен, – гидроизоляция», – отметила Гайдукова.

По ее словам, реконструкция будет проходить в три этапа. Прием посетителей прекращаться не будет. На каждом из этапов реконструкции экспозицию будут размещать в свободных помещениях, где не идут работы.

«Во время проведения первого этапа капитального ремонта, который, судя по всему, начнется и закончится в следующем году, наша экспозиция не меняется. Потому что будут ремонтироваться помещения, которые сейчас закрыты в ожидании капремонта. Потом экспозиция несколько изменится, мы переедем в главный выставочный зал, в котором в 1880 году Айвазовский открывал свою картинную галерею», – подчеркнула Гайдукова.

На втором этапе реконструкции будут открыты четыре зала, среди них главный выставочный зал. После завершения работ в главном корпусе и строительства нового здания фондохранилища экспозицию разместят в этих помещениях. Третья очередь реконструкции предусматривает проведение капитального ремонта во втором корпусе галереи – в доме сестры Айвазовского.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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