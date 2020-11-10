Работник юридической фирмы в Ялте присвоил три млн рублей

Ялтинские полицейские задержали 53-летнего местного жителя, присвоившего 3 миллиона рублей, которые он получил от клиентов юридической фирмы.

При этом взятые обязательства злоумышленник выполнять не собирался, передает пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В полицию Ялты поступило несколько сообщений от граждан, которые стали жертвами обмана, обратившись за юридической помощью по вопросам имущественного характера в одну из местных фирм, – говорится в сообщении. – На данный момент следствие установило шесть потерпевших. Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник, не имея намерения предоставлять обещанные клиентам услуги, путем обмана совершил хищение свыше 3 миллионов рублей, которые потратил на личные нужды».

Мужчина действовал от имени директора фирмы, которая оказывала юридические услуги по вопросам недвижимости. Злоумышленник при решении вопросов ссылался на имеющиеся у него связи, но получив деньги от клиентов, он пропадал. В ходе последней встречи он получил от очередного клиента более 1 миллиона рублей, после чего пытался скрыться с территории республики.

Злоумышленника объявили в федеральный розыск и задержали во время посадки на поезд. Вскоре он дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас он находится под домашним арестом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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