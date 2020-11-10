Прогноз погоды в Крыму на вторник 10 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 10 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 6 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 83 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 11, ночью около 10 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 90 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 89 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 84 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 87 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 82 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 17, в Севастополе - 16, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 17, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 28, на Кипре - 26, в Одессе - 15, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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