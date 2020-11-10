Половина заболевших севастопольцев лечится от «короны» дома

В Севастополе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19 за прошедшие сутки.

Все заболевшие – местные жители в возрасте от восьми до 85 лет.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, 35 пациентов были госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные остались лечиться дома.

Также за сутки 64 человека были выписаны после выздоровления с отрицательными тестами на COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день с диагнозом COVID-19 в стационарах города находятся 345 человек: из них 175 – в инфекционной больнице, 168 – в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны, в пансионате «Изумруд» 34 человека, еще 672 заболевших остаются дома на амбулаторном лечении.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3190 человек. В настоящий момент выздоровело 2068 человек, 79 умерло», - уточнили в правительстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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