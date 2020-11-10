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Происшествия

Плохой знак: установленная в Керчи копия Крымского моста покрылась трещинами

13:12 вторник, 10 ноября 2020
Керчь
Плохой знак: установленная в Керчи копия Крымского моста покрылась трещинами

фото © Сергей Бороздин / Facebook

Штукатурка потрескалась на уменьшенной копии Крымского моста, которая установлена в Комсомольском парке Керчи.

Власти обязали подрядчика восстановить покрытие, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

«На копии моста есть небольшие трещины, но на штукатурке. Претензия исполнителю уже предъявлена, они приедут в Керчь и восстановят покрытие. Угрозы обрушения моста не существует», – отметил Бороздин.

По его словам, часть парка также все еще закрыта на работы по благоустройству. «У нас подписан контракт, в части парка еще проводится благоустройство. Т.е. сейчас произвели демонтаж, и та часть парка, которая продолжает реставрироваться, огорожена забором», – добавил Бороздин.

Копия Крымского моста была установлена в Комсомольском парке в конце 2019 года. Работы были выполнены в рамках второй очереди реконструкции парка.

Длина установленной в парке конструкции – 15,5 метра, высота – 3 метра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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