Первый снег в Крыму ожидается на следующей неделе

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На Крым надвигается арктический воздух, который несет похолодание и понижение температуры воздуха до нулевых отметок.

При этом уже на следующей неделе на полуострове ожидается первый снег.

Об этом сообщил глава МЧС аннексированного Крыма Сергей Шахов.

«Арктический воздух несет в Крым похолодание, температура воздуха стала понижаться. Уже с завтрашнего дня ночные температуры будут падать до нулевых отметок. Синоптики прогнозируют туман и северо-восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем от +8 до +13 градусов, а в горах от 3 до 7 градусов тепла. При этом, уже на следующей неделе на полуострове возможен первый снег», – цитирует Шахова пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что ведомство находится в повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

В службе также призвали всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

«Любителям «тихой охоты» настоятельно рекомендуется воздержаться от сбора грибов и прогулок в горнолесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках крымских гор», – говорится в сообщении.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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