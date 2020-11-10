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Общество

Первый снег в Крыму ожидается на следующей неделе

15:42 вторник, 10 ноября 2020
Первый снег в Крыму ожидается на следующей неделе

фото © Новости Крыма

На Крым надвигается арктический воздух, который несет похолодание и понижение температуры воздуха до нулевых отметок.

При этом уже на следующей неделе на полуострове ожидается первый снег.

Об этом сообщил глава МЧС аннексированного Крыма Сергей Шахов.

«Арктический воздух несет в Крым похолодание, температура воздуха стала понижаться. Уже с завтрашнего дня ночные температуры будут падать до нулевых отметок. Синоптики прогнозируют туман и северо-восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем от +8 до +13 градусов, а в горах от 3 до 7 градусов тепла. При этом, уже на следующей неделе на полуострове возможен первый снег», – цитирует Шахова пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что ведомство находится в повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

В службе также призвали всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

«Любителям «тихой охоты» настоятельно рекомендуется воздержаться от сбора грибов и прогулок в горнолесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках крымских гор», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что октябрь 2020 года в Крыму стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пройдет первый снег. С понедельника температурный фон в Крыму начнет постепенно снижаться, а северо-восточные ветры принесут на полуостров сначала полярный, а затем арктический воздух.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 9 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 9 ноября.

Метеоосень сменится метеозимой без снега. Воскресенье на европейской части станет финалом уходящей метеорологической осени, средняя температура которой на 3,8° превышает многолетнюю климатическую норму.

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