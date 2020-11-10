Происшествия
На собеседование с наганом: для работы в Крыму мужчине понадобилось оружие
фото © пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который приехал на работу из Москвы в Симферополь с самодельным оружием.
Об этом сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские задержали мужчину на перегоне станций Симферополь — Молодежная за переход железнодорожных путей в неустановленном месте.
«При составлении административного протокола мужчина добровольно выдал находящийся при нем револьвер, конструктивно и по внешним признакам схожий с системой Наган, и два патрона к нему», — уточнили в пресс-службе.
По словам задержанного, оружие он купил, когда ехал на автомобиле из Москвы в Симферополь, где якобы планировал устроиться на работу.
Криминалистическая экспертиза показала, что изъятый пистолет является одноствольным, нарезным огнестрельным оружием. Изготовили его самодельным способом из сигнального револьвера. Патроны к нему также оказались самодельными.
Отмечается, что ранее «соискатель» уже привлекался к уголовной ответственности за изготовление, перевозку и сбыт ценных и поддельных бумаг.
В тексте использованы материалы: Форпост
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