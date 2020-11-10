Крымские врачи назвали главные трудности в борьбе с СOVID-19

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Главными проблемами в борьбе с коронавирусной инфекцией в Крыму остаются нехватка медицинских кадров и низкая дисциплинированность населения.

Такое мнение озвучил главный врач Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов, а также рассказал, почему в феодосийских медучреждениях стали появляться посты охраны.

Требуются медики на хорошую зарплату

«Если взять модуль, то там сегодня работают только 50% врачей от общей потребности. Анестезиологов должно быть 39, а у нас их вообще всего шесть. Это везде так: дефицит инфекционистов, пульмонологов, кардилогов, терапевтов и так далее. Пациенты не чувствуют эту нехватку, но на врачей ложится большая нагрузка», - рассказал Вербов.

Он отметил, что ситуацию немного удается скорректировать за счет «коронавирусных выплат»: доктора в «ковидном» госпитале получают от 150 тысяч, медсестры от 100, санитарки от 50. И даже при этом кадровая проблема все-таки остается основной.

«Но все-таки к нам недавно пришли из пединститута три будущих доктора. Правда, списки подали на двадцать, а пришли только три. Девочки работают, мы планируем помочь им с распределением и забрать к себе», - заключает глава феодосийского Горздрава.

«У нас побили медсестру«

«С дисциплиной тоже проблемы. Мы видели положительный опыт изоляции в мае. Сейчас психологически люди расслабились, перестали носить средства индивидуальной защиты. А это важно: маски, перчатки, антисептики, социальное дистанционирование», – акцентировал медик.

Также он отметил «повышенную агрессию на фоне пандемии», из-за чего на входе в феодосийскую поликлинику даже пришлось установить пост охраны:

«Охрана появилась потому, что у нас побили медсестру. Пациенты не нашли понимания между собой, а весь гнев вылили на нашу сотрудницу».

По словам Вербова, эта практика будет применена и для других медучреждений Феодосийского округа, поскольку хорошо себя зарекомендовала. Присутствие сотрудников охраны дисциплинирует людей, количество конфликтных ситуаций резко сократилось. А еще такая система позволяет контролировать и разводить потоки пациентов:«Оказалось, очень много людей приходят в поликлинику просто так. Они даже не могут сказать зачем вообще пришли. Тех, кто не смог назвать причину визита, мы не пускаем. Люди, которые реально нуждаются в помощи, всегда ее получают», - говорит глава местного Горздрава.

«Контрабанда» через окна

Круглосуточный пост охраны в ближайшее время планируют установить и на входе в инфекционный модуль, где проходят лечение больные с коронавирусной инфекцией. Это необходимо, поскольку пациенты также не всегда ведут себя дисциплинировано.

«Часто люди не понимают порядка. Например, передают какие-то вещи в окна инфекционного модуля, поскольку правила пожарной безопасности не позволяют поставить там решетки и сделать их глухими. Вот поэтому мы также рассматриваем вопрос о формировании круглосуточного поста охраны», - делится планами заместитель главного врача феодосийского медценра, главный врач городской детской больницы, на территории которой расположен «ковидный» госпиталь, Эдуард Пянковский.

При этом медики добавляют, что проблем с обеспечением средствами индивидуальной защиты и необходимым оборудованием в Феодосийском инфекционном модуле нет, также учреждение обеспечено 26 аппаратами ИВЛ, а все койки модуля оснащены системой подачи кислорода.

На сегодняшний день на лечении в модуле находится 96 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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