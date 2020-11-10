Крымские таможенники за сутки пресекли три попытки ввоза валюты

На въезде в Крым российские таможенники продолжают изымать валюту.

Так по информации пресс-службы Крымской таможни, «три попытки ввоза незадекларированной валюты за сутки пресекли сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска «Армянск». Всего с 6 по 7 ноября таможенники изъяли 17,2 тыс долларов, более 3,7 тыс гривен и 43,8 тыс рублей.

«6 ноября один из граждан Украины при пересечении границы не задекларировал 19 тысяч долларов и 200 гривен. Во втором случае гражданин намеревался переместить через границу 18,2 тысяч долларов без обязательного письменного декларирования, – рассказали в пресс-службе. – 7 ноября, следуя в пешем порядке через пункт пропуска «Армянск», гражданин намеревался незаконно переместить 10 тысяч долларов, 3576 гривен и 43850 рублей».

Во всех трех случаях в отношении лиц составлены протоколы об административной ответственности по статье 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств».

Денежные средства, не превышающие установленные лимиты – 10 тыс долларов, возвращены владельцам.

По трем выявленным нарушениям в общей сложности сотрудниками Крымской таможни изъято 17,2 тыс долларов, более 3,7 тыс гривен и 43,8 тыс рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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