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Крымские энергетики отсудили у петербуржца более 100 тысяч рублей
Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с петербуржца более 100 тысяч рублей за сбитую опору линии высоковольтных передач в Крыму.
В Объединенной пресс-службе судов рассказали, что опора линии электропередачи, которая находится на балансе ГУП РК «Крымэнерго», пострадала в результате аварии, произошедшей 9 июля 2017 года. Тогда водитель Iveco, двигавшийся задним ходом на строительной площадке трассы «Таврида», наехал на опору №35 и сбил ее. После этого упали пять опор, а провода электропередачи были оборваны. Стоимость восстановительных работ составила 122 668 рублей. Истец обращался к ответчику с претензией о возмещении ущерба, однако ответа на них не последовало.
Суд установил, что с учетом страховой выплаты сумма невозмещенного ущерба составляет 108 641 рубль. В июле 2017 года водитель составил гарантийное письмо, обязавшись выплачивать 10 000 рублей ежемесячно, но обязательств не выполнял.
Суд требования истца удовлетворил и взыскал с ответчика 108 641 рубль, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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