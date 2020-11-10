Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.6
воздух +6
море +16

Власть

Крымские энергетики отсудили у петербуржца более 100 тысяч рублей

16:29 вторник, 10 ноября 2020

Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с петербуржца более 100 тысяч рублей за сбитую опору линии высоковольтных передач в Крыму.

В Объединенной пресс-службе судов рассказали, что опора линии электропередачи, которая находится на балансе ГУП РК «Крымэнерго», пострадала в результате аварии, произошедшей 9 июля 2017 года. Тогда водитель Iveco, двигавшийся задним ходом на строительной площадке трассы «Таврида», наехал на опору №35 и сбил ее. После этого упали пять опор, а провода электропередачи были оборваны. Стоимость восстановительных работ составила 122 668 рублей. Истец обращался к ответчику с претензией о возмещении ущерба, однако ответа на них не последовало.

Суд установил, что с учетом страховой выплаты сумма невозмещенного ущерба составляет 108 641 рубль. В июле 2017 года водитель составил гарантийное письмо, обязавшись выплачивать 10 000 рублей ежемесячно, но обязательств не выполнял.

Суд требования истца удовлетворил и взыскал с ответчика 108 641 рубль, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

До засухи в Севастополе остается 69 дней. Главный источник водоснабжения Севастополя продолжает иссякать. Объем Чернореченского водохранилища на сегодняшний день составляет 14 миллионов 412 тысяч кубических метров – это на 500 тысяч меньше, чем неделю назад.

В Севастополе заметили «мутную жижу» в водохранилище. В Водоканале пока не обнаружили источник канализационных сливов.

Севастопольский проспект тонет в грязи и разрухе. Дворы на проспекте, названном в честь героя Обороны Севастополя, пострадали от очередного «благоустройства».

В ряде районов Симферополя будет идти мутная вода. В конце текущей рабочей недели в некоторых районах крымской столицы ожидается повышенная мутность воды из-за запуска новых насосов.

Общество
Первый снег в Крыму ожидается на следующей неделе

Первый снег в Крыму ожидается на следующей неделе

На Крым надвигается арктический воздух, который несет похолодание и понижение температуры воздуха до нулевых отметок.

Коронавирус в Крыму
Крымские врачи назвали главные трудности в борьбе с СOVID-19

Крымские врачи назвали главные трудности в борьбе с СOVID-19

Главными проблемами в борьбе с коронавирусной инфекцией в Крыму остаются нехватка медицинских кадров и низкая дисциплинированность населения.

Власть
В Крыму обвалилась часть обочины свежепостроенной трассы

В Крыму обвалилась часть обочины свежепостроенной трассы

Небольшая часть обочины обвалилась на трассе Дубки – Левадки.

Новый год в Крыму
Крым на новогодние праздники рассчитывает на миллион туристов

Крым на новогодние праздники рассчитывает на миллион туристов

По словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики, в настоящее время идет активное бронирование отелей на новогодние праздники.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации