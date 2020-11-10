Новый год в Крыму
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Крым на новогодние праздники рассчитывает на миллион туристов
фото © nvdaily.ru
По словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики, в настоящее время идет активное бронирование отелей на новогодние праздники.
Власти Крыма ожидают турпоток до 1 млн человек к Новому году и в первые январские праздничные дни 2021 года на курорты полуострова, сообщил в понедельник ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.
«Я думаю, что за сами новогодние праздники, а у нас их будет больше 10 дней, мы под 1 млн должны пропустить с учетом нынешней ситуации, если ничего не поменяется с коронавирусом», - сказал он.
Председатель профильного комитета отметил, что сейчас идет активное бронирование на новогодние праздники, и оценить возможную загруженность отелей Крыма пока сложно. «С учетом того, что количество авиарейсов увеличивается, периодичность увеличивается, количество железнодорожных составов и новых точек отправления увеличивается (Санкт-Петербург добавляется), все это говорит, что идет хорошая бронировка на новогодние праздники», - добавил Черняк.
Крым два года подряд бил рекорды постсоветского периода по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее, регион к 30 сентября принял более 5 млн отдыхающих. Власти республики рассчитывают, что к концу декабря показатели сравняются с прошлогодними.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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