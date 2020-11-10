Какой сегодня праздник 10 ноября

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Сегодня, 10 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день молодежи (World Youth Day)

Фото pixabay.com

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD), который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

Эта историческая конференция была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи, который был создан во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом. Впервые на конференцию собрались представители международного молодежного движения, которое объединяло более 30 миллионов молодых людей разных политических идеологий и религий, молодежь более 63 национальностей.

День сотрудника органов внутренних дел России (День полиции)

История праздника начинается 10 ноября 1917 года. Именно в этот день Народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Дата стала днем рождения правоохранителей новой России.

Вплоть до 1962 года 10 ноября никак не отмечали, пока Президиум ВерховногоСовета СССР не сделал дату праздничной. С 1980 года День милициистал по-настоящему государственным праздником.

В 2011 году милиция была переименована в полицию и, соответственно,изменилось название — «День милиции» стал «Днем полиции».

Параскева-Пятница, Бабья заступница (Параскевы Льняницы)

Народный праздник «Параскевы Льняницы» отмечается 10 ноября (по старому стилю - 28 октября). В церковном календаре это дата почтения памяти святой великомученицы Параскевы. В народе ее прозвали Льняницей, так как в этот день женщины хвастались своим льном. Другие названия праздника: «Параскева Пятница», «Льняница», «Бабья заступница», «Трепальницы».

Также сегодня, 10 ноября, отмечают такие праздники:

- Международный день бухгалтерии (International Accounting Day)

- День богини Макоши (богиня брака и родов)

- День вышивальщицы и покровительницы всех рукодельниц Параскевы Пятницы

- Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development)

- День молитвы о сиротах

- День просмотра черно-белого фильма

- Международный день скороговорок (International Tongue Twister Day)

- День ванильного кекса (National Vanilla Cupcake Day) в США

- День полиции Кубы

- День отца в скандинавских странах

- День памяти Ататюрка в Турции

- Фестиваль воды (Бон Ом Тук) в Камбодже

- Фестиваль деревьев в Тунисе

- День героев в Индонезии

- День молодежи Кыргызстана

Сегодня именины празднуют: Иван, Феодул, Николай, Георгий, Степан, Терентий, Максим, Дмитрий, Кириак, Арсений, Мануил, Анна, Валентина, Нестор, Иов, Африкан, Нафанаил, Иеракс, Феврония, Помпей, Нит, Ангел, Сарвил, Вил, Евникия, Неонилла, Прасковья (Параскева), Фотий (Фот).

Что происходило 10 ноября в прошлые годы

1444 - польско-венгерское войско терпит поражение от турок в битве при Варне.

1915 - итальянцы терпят очередное поражение в битве на Изонцо во время Первой мировой войны.

1918 - Германская империя капитулирует в Первой мировой войне.

1933 - русский писатель и поэт Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1952 - первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли заявил о своей отставке.

1959 - апартеид в Южной Африке и расовая дискриминация в любой части света осуждены Генеральной Ассамблеей ООН.

1966 - премьер-министр Великобритании, Гарольд Вильсон, заявил о решимости Великобритании вступить в Европейское экономическое сообщество.

1975 - сионизм приравнян к расизмуданное решение вынесла Генеральная Ассамблея ООН.

1982 - образовалась культовая рок-группа «Наутилус Помпилиус».

1994 - Ирак признал суверенитет Кувейта.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 ноября. Какие праздники будут завтра?

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