До засухи в Севастополе остается 69 дней

фото © Дмитрий Осипенко

Главный источник водоснабжения Севастополя продолжает иссякать. Объем Чернореченского водохранилища на сегодняшний день составляет 14 миллионов 412 тысяч кубических метров – это на 500 тысяч меньше, чем неделю назад.

«Средний расход за последнюю неделю составил 95 тысяч кубов в сутки», – заявил в ходе аппаратного совещания в правительстве региона вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

При сегодняшнем уровне потребления и отсутствии пополнения водохранилища – нынешних объемов городу хватит на 69 суток, отметил заместитель губернатора.

Напомним: сейчас в городе осуществляются масштабные проекты в области водоснабжения. Общая строительная готовность водозабора на реке Бельбек сегодня составляет 14,24%. В работах на объекте задействованы 259 человек и 116 единиц техники.

Общая строительная готовность проекта по переброске воды из Кадыковского карьера сегодня составляет 21,5% – из 9400 метров траншеи специалистами уже обустроено 8400 метров, подчеркнул Владимир Базаров.

Параллельно в городе проводится замена и ремонт аварийных сетей – работы на участках в Инкермане и на проспекте Октябрьской Революции выполнены более чем на 80%.

В прошлый понедельник уровень воды в Чернореченском водохранилище поднялся после дождей, но объема воды все равно не достаточно для решения проблемы нехватки воды.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольский проспект тонет в грязи и разрухе. Дворы на проспекте, названном в честь героя Обороны Севастополя, пострадали от очередного «благоустройства».

В ряде районов Симферополя будет идти мутная вода. В конце текущей рабочей недели в некоторых районах крымской столицы ожидается повышенная мутность воды из-за запуска новых насосов.

В Севастополе повредили памятник украинскому поэту Шевченко. На памятнике украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко в Севастополе сбили гранитную облицовку, часть плит раскололи.

Буром по Симферополю: российские власти ищут воду под городом. Власти Крыма продолжают искать способы покрыть дефицит воды в Симферополе. Ее не хватает не только для питьевых и бытовых нужд, но и для обеспечения отопительного сезона.