Водный кризис
Развитие сюжета: В Севастополе заметили «мутную жижу» в водохранилище ● В ряде районов Симферополя будет идти мутная вода ● Буром по Симферополю: российские власти ищут воду под городом ● Власти Крыма планируют потратить более 100 млн рублей на обновление схемы водоснабжения ● Эколог объяснил, как можно быстрее вернуть водоснабжение в Крым
До засухи в Севастополе остается 69 дней
фото © Дмитрий Осипенко
Главный источник водоснабжения Севастополя продолжает иссякать. Объем Чернореченского водохранилища на сегодняшний день составляет 14 миллионов 412 тысяч кубических метров – это на 500 тысяч меньше, чем неделю назад.
«Средний расход за последнюю неделю составил 95 тысяч кубов в сутки», – заявил в ходе аппаратного совещания в правительстве региона вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.
При сегодняшнем уровне потребления и отсутствии пополнения водохранилища – нынешних объемов городу хватит на 69 суток, отметил заместитель губернатора.
Напомним: сейчас в городе осуществляются масштабные проекты в области водоснабжения. Общая строительная готовность водозабора на реке Бельбек сегодня составляет 14,24%. В работах на объекте задействованы 259 человек и 116 единиц техники.
Общая строительная готовность проекта по переброске воды из Кадыковского карьера сегодня составляет 21,5% – из 9400 метров траншеи специалистами уже обустроено 8400 метров, подчеркнул Владимир Базаров.
Параллельно в городе проводится замена и ремонт аварийных сетей – работы на участках в Инкермане и на проспекте Октябрьской Революции выполнены более чем на 80%.
В прошлый понедельник уровень воды в Чернореченском водохранилище поднялся после дождей, но объема воды все равно не достаточно для решения проблемы нехватки воды.
В тексте использованы материалы: Форпост
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