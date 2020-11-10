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Водный кризис

До засухи в Севастополе остается 69 дней

До засухи в Севастополе остается 69 дней

фото © Дмитрий Осипенко

Главный источник водоснабжения Севастополя продолжает иссякать. Объем Чернореченского водохранилища на сегодняшний день составляет 14 миллионов 412 тысяч кубических метров – это на 500 тысяч меньше, чем неделю назад.

«Средний расход за последнюю неделю составил 95 тысяч кубов в сутки», – заявил в ходе аппаратного совещания в правительстве региона вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

При сегодняшнем уровне потребления и отсутствии пополнения водохранилища – нынешних объемов городу хватит на 69 суток, отметил заместитель губернатора.

Напомним: сейчас в городе осуществляются масштабные проекты в области водоснабжения. Общая строительная готовность водозабора на реке Бельбек сегодня составляет 14,24%. В работах на объекте задействованы 259 человек и 116 единиц техники.

Общая строительная готовность проекта по переброске воды из Кадыковского карьера сегодня составляет 21,5% – из 9400 метров траншеи специалистами уже обустроено 8400 метров, подчеркнул Владимир Базаров.

Параллельно в городе проводится замена и ремонт аварийных сетей – работы на участках в Инкермане и на проспекте Октябрьской Революции выполнены более чем на 80%.

В прошлый понедельник уровень воды в Чернореченском водохранилище поднялся после дождей, но объема воды все равно не достаточно для решения проблемы нехватки воды.

В тексте использованы материалы: Форпост

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