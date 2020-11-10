Число неверящих в коронавирус крымчан сократилось втрое

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Число не верящих в существование короновируса в Крыму сократилось втрое.

Такой вывод можно сделать на основании изучения результатов исследования, проведенного сайтом Drom.ru.

По результатам датированного 11 февраля Всероссийского исследования, только 34% жителей республики «верили» в существование новой короновирусной инфекции и испытывали беспокойство за свое здоровье. В тоже время 36% респондентов заявляли, что «не боятся» ковида, еще 30% не верили в его существование.

Проведенное спустя девять месяцев аналогичное исследование показало, что продолжают не верить в существование COVID-19 всего 11%. В то же время почти 80% крымчан за этот период или переболели коронавирусной инфекцией лично, или стали свидетелями болезни знакомых и родственников.

Согласно результатам опроса, 65% крымчан сообщили, что у их знакомых и родственников был выявлен COVID-19, еще 12% опрошенных переболели сами, пишет Drom.ru.

«39% крымчан признались, что их друзья, коллеги или знакомые переболели короновирусной инфекцией, у 19% опрошенных диагноз «коронавирус» был выявлен у «знакомых знакомых».

Родственники переболели у 18% респондентов, а 12% сказали, что заразились сами. Меньше четверки участников опроса сообщили, что у них «никто не болел».

В среднем по стране 76% опрошенных заявили, что COVID-19 переболели люди из их окружения, в собственной болезни признались 19%, рассказали о летальных случаев – 15%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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