Власть
Бывший военный получил 11 лет колонии за сбыт наркотиков в Евпатории
Крымский гарнизонный суд приговорил бывшего военнослужащего к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Об этом сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета РФ по Черноморскому флоту.
«В период с 20 по 22 октября 2019 года, Л., находясь в Евпатории Республики Крым, действуя совместно со знакомыми и иными лицами, совершил действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств», – говорится в сообщении.
На момент совершения преступлений мужчина являлся военнослужащим войсковой части 81415 в звании младшего сержанта. «Приговором Крымского гарнизонного военного суда Л. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также, с применением статьи 48 УК РФ, он лишен воинского звания «младший сержант», – сообщили в военном следственном управлении.
Как установил суд, в период с 28 сентября по 22 октября 2019 года военнослужащий был посвящен в общие задачи и цели преступной группы, ее структуру, схемы и принципы деятельности. Также он взял на себя обязанность за денежное вознаграждение осуществлять закладки наркотиков в тайники в Евпатории. Мужчина фотографировал места закладок и отправлял их руководителю группы, который остался неизвестным.
Бывший младший сержант признан виновным по части 3 статьи 30, пункту «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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