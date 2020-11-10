Бывший начальник отделения комиссариата в Крыму отправился в тюрьму

Бахчисарайский районный суд Республики Крым, по материалам расследования уголовного дела Военным следственным управлением России по Черноморскому флоту совместно с Управлением ФСБ России по Южному военному округу, вынес приговор бывшему начальнику отделения комиссариата Бахчисарайского района Республики Крым за получение взяток.

Об этом сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда РК.

Приговором суда установлено, что в период с 16 января 2017 года по 5 июня 2018 года подсудимый работал в должности начальника отделения комиссариата Бахчисарайского района, в должностные обязанности которого входило организация и проведение призыва на призывном участке, правильное ведение и сохранность всей документации по призыву.

В 2017-2018 годах на территории Республики Крым, в том числе и в Бахчисарайском районе проводились мероприятия по организации и проведению призыва граждан на военную службу в период призывной компании, во время которых начальник отделения комиссариата Бахчисарайского района совершил получение взяток от граждан за совершение незаконных действий.

Из корыстных побуждений, подсудимый оказал содействие более чем 30 гражданам в незаконном освобождении от призыва в Вооруженные силы Российской Федерации.

Начальник отделения давал указания своему помощнику, который не был осведомлен о преступных действиях начальника, о внесении недостоверных данных в личные дела определенных призывников об их ограниченной годности к прохождению военной службы, а также подготовке иных документов об освобождении их от призыва на военную службу и зачислении в запас. Указания начальника выполнялись подчиненным.

Вследствие цепочки действий, установленные следствием призывники, годные по состоянию здоровья к прохождению военной службы, не имеющие законных оснований для освобождения от призыва на военную службу, были незаконно освобождены от призыва в Вооруженные Силы РФ.

Таким образом, при установленных следствием и судом обстоятельствах, подсудимый, будучи должностным лицом – начальником отделения военного комиссариата Бахчисарайского района Республики Крым, с 16 января 2017 года по 5 июня 2018 года получал лично от граждан взятки в виде денег на общую сумму около двух миллионов рублей, за освобождение призывников от призыва на военную службу и выдаче им военных билетов (либо последующей их выдачи), чем совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 290 УК РФ, то есть получение должностным лицом взятки за незаконные действия.

В судебном заседании подсудимый вину свою признал полностью и согласился с предъявленным ему обвинением.

Приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым бывший начальник отделения комиссариата признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ по 31 эпизоду и ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права сроком на 5 лет занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с подготовкой и призывом граждан на военную службу.Подсудимый заключен под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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