Коронавирус в Крыму
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Больше половины ПЦР-тестов оказались ошибочными
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Клиническое исследование показало, что тесты ПЦР ошибаются более чем в половине случаев, поэтому опираться на них при диагностике коронавируса нельзя.
Как сообщили «Известия», к такому выводу пришли специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами из других стран.
«ПЦР-метод, используемый для выявления РНК коронавируса, дает высокий процент ложноотрицательных результатов, что делает необходимым поиск альтернативных способов диагностики COVID-19. Поэтому при постановке диагноза следует прежде всего учитывать симптомы и характер поражения легких. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, которое прошло под руководством специалистов Сеченовского университета», – пишет издание.
Специалисты изучили течение заболевания у двух групп пациентов. Всего в выборку вошло 3,5 тысячи больных. У половины из них наличие вируса было подтверждено лабораторным тестом, у остальных же были отрицательные результаты, но специфические симптомы и состояние легких указывали на COVID-19.
Так как значимых различий в симптоматике и тяжести течения инфекционного процесса обнаружено не было, ученые пришли к выводу, что опираться в первую очередь на результаты тестирования не верно, диагноз нужно ставить на основании клинической картины.
«Статистика в большинстве стран не учитывает людей, у которых COVID-19 не подтвержден лабораторно. Таким образом, можно предположить, что число людей, переболевших или умерших от COVID-19, существенно больше», – заявил профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит.
Ранее специалисты минздрава подтвердили низкую информативность тестов, но цифры, приведенные ведомством были ниже: по их сведениям, 30-40% таких анализов в России ошибочны из-за неправильного сбора биоматериалов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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