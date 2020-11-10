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Коронавирус в Крыму

Больше половины ПЦР-тестов оказались ошибочными

09:27 вторник, 10 ноября 2020
Больше половины ПЦР-тестов оказались ошибочными

фото © gazeta.ru

Клиническое исследование показало, что тесты ПЦР ошибаются более чем в половине случаев, поэтому опираться на них при диагностике коронавируса нельзя.

Как сообщили «Известия», к такому выводу пришли специалисты Сеченовского университета совместно с коллегами из других стран. 

«ПЦР-метод, используемый для выявления РНК коронавируса, дает высокий процент ложноотрицательных результатов, что делает необходимым поиск альтернативных способов диагностики COVID-19. Поэтому при постановке диагноза следует прежде всего учитывать симптомы и характер поражения легких. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, которое прошло под руководством специалистов Сеченовского университета», – пишет издание.

Специалисты изучили течение заболевания у двух групп пациентов. Всего в выборку вошло 3,5 тысячи больных. У половины из них наличие вируса было подтверждено лабораторным тестом, у остальных же были отрицательные результаты, но специфические симптомы и состояние легких указывали на COVID-19.

Так как значимых различий в симптоматике и тяжести течения инфекционного процесса обнаружено не было, ученые пришли к выводу, что опираться в первую очередь на результаты тестирования не верно, диагноз нужно ставить на основании клинической картины.

«Статистика в большинстве стран не учитывает людей, у которых COVID-19 не подтвержден лабораторно. Таким образом, можно предположить, что число людей, переболевших или умерших от COVID-19, существенно больше», – заявил профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Даниил Мунблит.

Ранее специалисты минздрава подтвердили низкую информативность тестов, но цифры, приведенные ведомством были ниже: по их сведениям, 30-40% таких анализов в России ошибочны из-за неправильного сбора биоматериалов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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